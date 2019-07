Stadio vivo tutta la settimana con piscina, centro medico e i concerti

Una piscina sempre aperta, un centro congressi, una clinica medica da 4mila metri quadri destinato a diagnostica e riabilitazione, una birreria, un museo dello sport locale e altri spazi ancora. Sarà questo il destino della "pancia" dello Stadio Friuli, ora legato al naming Dacia Arena, nel prossimo futuro. Il progetto è stato presentato oggi in conferenza stampa, alla presenza del direttore amministrativo dell'Udinese Alberto Rigotto, protagonista della riqualificazione della struttura, e degli assessori Loris Michelini, Maurizio Franz e Paolo Pizzocaro.

L'investimento

Previsto un investimento che oscilla tra i 20 e i 30 milioni di euro, interamente a carico di privati. Lo scopo è quello di rendere viva la struttura viva ogni giorno della settimana, come gli esempi più virtuosi in giro per l'Europa e per il mondo insegnano.

Concerti

Una novità è arrivata anche dal punto di vista musicale. Secondo quanto dichiarato da Maurizio Franz a partire dalla prossima bella stagione sotto l'arco dei Rizzi torneranno i grandi concerti dopo anni di latitanza. C'è già un accordo di massima per un evento in estate. Il "Friuli", considerata l'attuale conformazione, potrà accogliere fino a 25 mila appassionati di musica.