Napoli-Udinese 4:2 | La zona serie B è ora a un solo punto

Udinese a terra anche a Napoli, come la settimana precedente a Torino. La sconfitta non ha lo stesso sapore visto la condizione propositiva degli uomini di Nicola, ma i risultati dicono che la zona serie B, rappresentata dal Bologna, è a un solo punto di distanza. La squadra bianconera parte bene ma incassa due reti. Trova però la forza di rimediare e chiudere il primo tempo sul due pari, grazie alle fiammate di Lasagna e Fofana. La ripresa porta però in dote altri due gol degli Azzurri, con i friulani che non riescono a replicare la buona prestazione offerta nella prima metà di gara. Per una settimana ci si ferma per le nazionali e poi al Friuli ci sarà la sfida salvezza contro il Genoa di Prandelli, reduce dalla vittoria in casa contro la Juventus.

Napoli

Ospina (dal 44' Meret); Malcuit (dall'86' Hysaj), Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, Zielinski, Younes (dal 56' Verdi); Milik, Mertens.

All. Ancelotti

Udinese

Musso; Stryger Larsen (dall'86' Okaka), Ekong, Mandragora; ter Avest (dal 68' De Maio), Fofana, Sandro (dal 64' Ingelsson), De Paul, Zeegelaar; Pussetto, Lasagna

All. Nicola

Arbitro

Valeri di Roma

Marcatori

Younes al 17', Callejon al 26', Lasagna al 30', Fofana al 36', Milik al 57', Mertens al 69'

Note

Ammoniti Zielinski, Sandro