Napoli-Udinese 4:2 | L'impresa dura solo 64 minuti. Le pagelle

Un ottimo primo tempo non basta all'Udinese per tenere testa al Napoli. Sfiorata l'impresa, nonostante la sconfitta in campo si è vista un'altra prestazone. Per due volte in vantaggio, sempre recuperata, cede alla miglior qualità del Napoli, rinvigorito anche dalle notizie provenienti da Crotone.

Bizzarri 6

Difende bene la porta in più occasioni, ma non basta

Nuytinck 5

Evita un gol già fatto al 15esimo e poi soffre Insigne, qualche responsabilità su due dei gol presi

Danilo 5

Prende un'ammonizione inutile, si lascia superare di testa dal proprio uomo consentendogli di segnare

Samir 5.5

Soffre Callejon, ma riesce a prendere le misure e a fare qualche buona chiusura

Zampano 6.5

Bella gara, non fa rimpiangere il titolare. Pressa molto alto e si impegna in riuscite diagonali difensive

Barak 6

Partecipa al pressing alto dell'Udinese che infastidisce il Napoli. Sempre nel vivo della manovra d'attacco

Balic 6.5

Parte male, sprecandosi in retropassaggi, ma poi detta i tempi degli inserimenti dei centrocampisti

Jankto 7

Segna e va vicino al raddoppio. La vera spina nel fianco della difesa napoletana.

Pezzella 6

Chiude bene la fascia sinistra.

Ingelsson 6.5

Audace, tenta prima una rovesciata poi va in gol al 10' del secondo tempo. Prova di spessore

Perica 6

Fornisce qualche buon assist, la traversa gli nega il meritato gol

Widmer 6

Entra nel secondo tempo e si fa notare per qualche buon assist

De Paul 5.5.

Come sempre non ha chiari i tempi in cui disfarsi dal pallone

Ali Adnan s.v