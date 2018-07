Mara Navarria è oro ai Campionati del Mondo di scherma

Mara Navarria è campionessa mondiale nella spada femminile individuale. L'atleta 33enne di Carlino, in forza all'Esercito, ha vinto la finale contro la romena Ana Maria Popescu, di un anno più anziana, ai campionati in corso nella città cinese di Wuxi. Si è imposta per 13 a 9. Gioia nella nativa Carlino, di cui il papà Diego è sindaco, e in tutto il Friuli per il grande risultato.

Il percorso

Si tratta della prima medaglia per l'Italia nella quarta giornata di gara dei Campionati del Mondo. Mara Navarria, numero 1 del ranking mondiale e del tabellone, aveva esordito superando per 15-9 l'ungherese Anna Kun, proseguendo poi col successo per 15-11 sulla francese Auriane Mallo, per poi fermare la statunitense Katharine Holmes col punteggio di 15-9 e poi replicare con lo stesso punteggio contro la campionessa europea 2018, l'estone Katrina Lehis. In semifina ha sconfitto la svizzera Luara Stehli.