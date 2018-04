Lotta: Il friulano Cristian Rota vince la cintura al PNFC 10

Report di PNFC 10: Italia vs Brazil. Ieri a Pordenone, davanti a un pubblico stimato sulle 250 unità, si è svolto PNFC 10, l'evento di MMA organizzato da Giampaolo Puggioni.

Dieci gli incontri, fra i quali quattro dilettantistici. Due sono stati invece i match di Grappling, il secondo dei quali per assegnare il titolo PNFC al limite degli 84 kg.

Vincitore a sorpresa della categoria FIGMMA CL A il friulano Cristian Rota, 'SubMachine', atleta del Team Scardovelli di Udine diretto da Scardovelli Fabrizio, coach made in ADCC SHOOTO Italia. Rota si è aggiudicato la cintura battendo due avversari più pesanti di lui: Il primo per knee bar, il secondo per triangolo inverso.

Ottimo ed ennesimo risultato positivo per i ragazzi friulani a confema del lavoro svolto dal tecnico, punto di riferimento in Friuli per MMA e Grappling.

I risultati

MAIN CARD

Anderson Da Silva Santos b Marco Manara per tko round 1

Jefferson De Filippis b David Aramyan per split decision

Vitor Dos Santos b Ivan Dailly per sottomissione round 1

Yousouf Hassanzada b Enrico Andretta per tko al round 1

CARD IMMAF

Adrian Murug b Andrea Myrto per split decision

Ingli Nako b Matteo Calliari per sottomissione al round 1

Eduardo Michelini b Mattia Furlani per split decision

Luca Calliari b Fabiano Silvestro per sottomissione al round 1

Valentino Riva b Gianni Baias per sottomissione al round 3

Umberto Argentano b Valerio Fusco per split decision

Fidel Gramiccia b Dario Palazzo per split decision

Adriano Meneghetti b Davide Boscolo per tko al round 2

GRAPPLING TOURNAMENT VINCITORI

Cristian Rota 84 kg

Davide Spagnuolo catch weight 75kg