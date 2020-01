De Paul quarto dei Re Magi, tre punti in dono per l'Udinese

L'Udinese inizia il nuovo anno al meglio vincendo al "Via del Mare" di Lecce. A segnare il gol che vale i tre punti è Rodrigo De Paul. Il numero 10 argentino, scambiando con Mandragora, inventa una giocata strappa applausi e fredda Gabriel a un paio di minuti dalla fine. In precedenza l'emozione della rete è toccata anche a Okaka per ben due volte, ma in entrambe le occasioni (la prima meno evidente della seconda) il Var annulla giustamente per fuorigioco. I bianconeri conquistano così il loro secondo successo in trasferta della stagione dopo il 3 a 1 di "Marassi" con il Genoa e, guarda caso, anche il quell'occasione De Paul fu assoluto protagonista. Domenica allo Stadio Friuli - Dacia Arena è atteso il Sassuolo per l'ultima gara del girone d'andata.

Tabellino

Lecce: Gabriel; Donati, Rossettini, Lucioni, Dell’Orco; Petriccione, Tachtisidis, Tabanelli (dal 69' Farias); Mancosu; Falco, Babacar (dall'80' La Mantia).

A disp.: Vigorito, Bleve, Riccardi, Vera, Shakhov, Meccariello, Dubickas, Rispoli. All. Liverani

Udinese: Musso; De Maio, Troost-Ekong, Nuytinck; Stryger Larsen, De Paul (dal 91' Barak), Mandragora, Fofana, Ken Sema (dal 75' Pussetto); Okaka, Nestorovski (dal 65' Lasagna).

A disp. Nicolas, Perisan, Sierralta, Opoku, Jajalo, Walace, ter Avest, Becao, Teodorczyk. All. Gotti

Arbitro Giua

Assistenti Preti – Imperiale

IV: Prontera

VAR: Maresca

AVAR: Fiorito

Marcatore: all'88' De Paul

Ammoniti: Liverani (panchina), De Paul

Angoli: 7/8

Recupero: 1'/6'