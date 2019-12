Lazio-Udinese 3:0 | Tutto troppo facile per i biancocelesti

Tutto in meno di 45’ allo stadio “Olimpico”. La Lazio parte subito forte e già al 9’, dopo un paio di occasioni va in vantaggio con Immobile, servito da Milinkovic-Savic che si fa largo tra Stryger Larsen e Becao. Sui piedi di Nestorovski e Mandragora capitano due occasioni per il pari bianconero, ma il macedone spara alto e il napoletano a lato. L’inerzia così è tutta a favore dei padroni di casa, che – grazie al fallo di Troost-Ekong – vanno sul dischetto. La realizzazione tocca all’uomo simbolo degli aquilotti, che non tradisce. Il terzo centro arriva ancora dagli 11 metri, con Luis Alberto che la mette dentro dopo che Nuytinck atterra Correa. Poi finisce tutto. Troppo presto per l'Udinese.

Lazio

Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva (dal 75' Cataldi), Luis Alberto (dall'80' André Anderson), Lulic (dal 65' Jony); Correa, Immobile.

A disposizione Guerrieri, Proto, Bastos, Parolo, Caicedo, Adekanye, Soares Silva, Vavro.

All. S.Inzaghi

Udinese

Musso; Becao, Ekong, Nuytinck; Larsen, Mandragora, Walace (dal 76' Barak), De Paul (dal 60' Fofana), Samir; Okaka (dall'82' Teodorczyk), Nestorovski.

A disp. Nicolas, Perisan, Sierralta, Opoku, Lasagna, ter Avest, Pussetto, Kubala, De Maio.

All. Gotti

Arbitri

Arbitro Di Bello di Brindisi

Assistenti De Meo, Affatato

IV uomo Camplone

VAR Mazzoleni

AVAR Paganessi

Marcatori

Immobile al 9', al 36' Immobile (r), al 45'+1' Luis Alberto (r)

Note

Ammonito Troost-Ekong