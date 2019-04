Lazio-Udinese 2:0 | L'Olimpico regala la seconda delusione in 5 giorni

Si chiude tutto dopo poco più di 24 minuti all'Olimpico. L'autogol di Sandro mette la Lazio sopra di due reti e si comprende subito come l'Udinese, fino a quel momento decisamente rinunciataria, difficilmente possa cambiare l'inerzia del match. Lo "slot" supplementare rispetto alle altre concorreti per la salvezza, dato dal rinvio del match coi biancocelesti, viene così sprecato dalla formazione bianconera. Un'occasione che si sarebbe potuta riaprire in avvio di secondo tempo, quando il direttore di gara concede un rigore agli uomini di Tudor dopo che Lulic era entrato in ritardo su Lasagna. Dal dischetto si presenta De Paul che calcia alla sua destra, facendo intuire la traiettoria a Strakosha. La parata del numero 1 laziale congela il risultato sul 2-0 per i padroni di casa. Si percepiva bene dalle indicazioni prepartita che Tudor avrebbe puntato tutto sulla partita di sabato con il Sassuolo, credendo poco alla possibilità di fare punti a Roma. Così è stato e ora bisogna aspettare la vigilia di Pasqua per capire se la strategia ha avuto un senso. Qui le pagelle dell'incontro.

Lazio

Strakosha; Patric, Acerbi, Luiz Felipe (dall'82 Wallace); Romulo, Parolo, Leiva (dal '78 Bruno Jordao), Milinkovic, Lulic; Caicedo (dal 68' Badelj), Immobile

All. Inzaghi

A disposizione: Radu, Wallace, Bastos, Durmisi, Bruno Jordao, Cataldi, Badelj, Capanni, Marusic, Pedro Neto, Proto, Guerrieri

Udinese

Musso; Stryger, Ekong, Wilmot; Ingelsson (dal 46' D'Alessandro), Badu (dal 58' Teodroczyk), Sandro, Mandragora, Zeegelaar; De Paul (dal 74' De Maio), Lasagna

All. Tudor

A disposizione: Perisan, Nicolas, Samir, Okaka, Micin, Nuytinck, Hallfredsson, D'Alessandro, De Maio, Teodorczyk

Arbitri

Arbitro: Calvarese (sez. Teramo)

Assistenti: Vuoto (sez. Livorno) e Cecconi (sez. Empoli)

IV Uomo: Manganiello (sez. Pinerolo)

VAR: Maresca (sez. Napoli)

AVAR: Di Liberatore (sez. Teramo)

Marcatori

Al 21' Caicedo, al 24' Sandro (a)

Note

Ammoniti Luiz Felipe e Lucas Leiva