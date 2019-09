Goccia di Carnia è l'acqua ufficiale di Udinese Calcio

Per le prossime tre stagioni sportive, fino al campionato Serie A Tim 2021/2020, l'acqua friulana Goccia di Carnia sarà l'acqua ufficiale e Official partner di Udinese Calcio.

L'acqua

Goccia di Carnia sgorga dalla fonte di Fleons nel comune di Forni Avoltri, nel cuore delle Alpi Carniche. Alla Dacia Arena sarà presente con il proprio marchio nei led bordocampo, nei maxischermi, negli spogliatoi della squadra ospite e in tutti i bar, i punti ristoro dello stadio, nella Club House, nelle aree della Vip Hospitality e nel ristorante.

Sponsor

L'acqua friulana, inoltre, sarà anche main sponsor del settore giovanile e di quello femminile, con il proprio marchio stampato sulle divise. “Siamo davvero orgogliosi che Goccia di Carnia, l’acqua di tutti i friulani, diventi partner della più importante squadra del territorio – commenta il presidente Lorenzo Snaidero - Goccia è un marchio con un attaccamento fortissimo al Friuli Venezia Giulia e questa sponsorizzazione ci avvicina ancora di più al presente e al futuro della nostra terra, oltre a diventare volano strategico per far conoscere il nostro marchio - un’eccellenza tutta friulana - sul territorio nazionale. Sostenendo le squadre dei più giovani, Goccia di Carnia investe anche nella formazione sportiva dei ragazzi e dei bambini più piccoli che amano il calcio, che possono vivere lo spirito di squadra e la sana competizione grazie a un’altra eccellenza friulana come Udinese Calcio. Essere a fianco delle giovani giocatrici, inoltre, significa valorizzare tutto il bello di uno sport che è capace di coinvolgere il tifo nazionale a 360 gradi”.

Udinese Calcio

"Siamo molto soddisfatti del fatto che Goccia di Carnia - commenta il presidente dell'Udinese Calcio Franco Soldati – abbia scelto di sostenerci per le prossime tre stagioni sportive. Questa azienda storica della nostra Regione accompagnerà i nostri calciatori sia durante le partite che nell'attività fisica quotidiana, e siamo particolarmente orgogliosi che la nostra partnership si allarghi al settore giovanile e femminile del Club, oltre che al progetto Udinese Academy. Affrontare questa stagione e queste sfide al fianco di un partner come Goccia di Carnia ci dà forza e fiducia".