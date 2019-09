Un secondo posto che vale una vittoria: Friulmotor è campione nazionale sloveno

Ancora una grande impresa dal mondo dei motori friulani: Friulmotor è campione sloveno assoluto di rally. La scuderia di Manzano, che rappresenta Hyundai Slovenia nel trofeo, vince il titolo al Rally Nova Gorica, quinta tappa della serie nazionale: lo fa con la Hyundai I20 R5 e in virtù del secondo posto di Rok Turk e Blanka Kacin, bravi a conquistare i punti necessari a festeggiare il successo. La coppia completa la gara alle spalle di Bostjan Avbeli e Damijan Andrejka, sale a quota 141,5 e chiude la pratica con due prove d’anticipo rispetto al termine del campionato.

Il terzo titolo

L’affermazione arriva davanti agli occhi di Andrea Adamo, team director di Hyundai Motorsport: la collaborazione e il supporto di Hyundai Motorsport Customer Racing e si dimostra ancora una volta vincente. Friulmotor ottiene il terzo titolo nella sua storia dopo quelli conquistati in Danimarca nel 2011 con Brian Madsen e in Slovacchia con Grzegorz Grzyb nel 2013.

«È una grande soddisfazione – afferma la famiglia De Cecco -. Eravamo consapevoli, a inizio stagione, di essere favoriti e di avere gli occhi puntati su di noi. Siamo stati bravi a vincere tre gare e ad arrivare al traguardo in tutti e cinque i rally sinora disputati. Alla nostra prima esperienza con Rok Turk in Slovenia siamo riusciti a fare subito centro e questo aspetto ci riempie di orgoglio».

Turk e Kacin, con la Hyundai I20 R5, si sono imposti al Rally Vipavska Dolina, all’Ina Delta Rally e al Rally Zelezniki, cogliendo inoltre il secondo posto al Rally Velenje e al Rally Nova Gorica: un’annata vicina alla perfezione, impreziosita inoltre dalla seconda piazza al Rally del Friuli Venezia Giulia nel round riservato al Coppa Rally Quarta Zona.

La stagione

La stagione di Friulmotor non è finita qui. Prosegue il prossimo fine settimana in Romania, dove il team prende parte al Transilvania Rally con la Hyundai I20 R5 affidata a Simone Tempestini: la scuderia lotta assieme al suo pilota per vincere il secondo titolo nazionale stagionale.