Il figlio di Matteo Renzi in prova all'Udinese Primavera

È iniziata il 23 luglio la stagione sportiva della Primavera dell'Udinese Calcio. Tra i giovani calciatori bianconeri che si sono ritrovati al Bruseschi per i primi allenamenti, come anticipato dal Messaggero Veneto, da ieri si è aggiunto anche Francesco Renzi, il figlio dell'ex premier ed ex segretario del Partito Democratico. Si tratta di un attaccante di 1,85 metri di altezza, classe 2001, capocannoniere nell'Affrico di Firenze quando militava nella categoria Allievi. Risultati lusinghieri che portarono il giovane di belle speranze anche ad indossare la maglia della Nazionale under 17 dilettanti.

Dopo le attenzioni rivolte dal Genoa, ora è la società friulana a valutare il baby calciatore. In questi giorni Renzi Jr sarà sotto osservazione da parte del tecnico della Primavera, David Sassarini, e dei suoi collaboratori. La partenza per il ritiro - che avrà sede ad Ampezzo - è fissata per lunedì 30 luglio mentre sabato 4 agosto ci sarà la prima amichevole stagionale con il Venezia con calcio d'inizio alle 17 a Preone.