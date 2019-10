Fiorentina-Udinese 1:0 | Milenkovic condanna i bianconeri

L'Udinese conferma la tradizione sfavorevole al "Franchi" di Firenze e – per la dodicesima volta consecutiva – torna a casa con zero punti dal capoluogo della Toscana. Per molti tratti della partita è sembrato che i bianconeri potessero conquistare un punto, ma come accaduto per la partita di Milano con l'Inter è un'espulsione a condizionare il rendimento friulano. L'erede di De Paul non è un giocatore, ma mister Tudor. Lo spalatino si fa cacciare per proteste e, in pochi minuti, i suoi abbassano il livello di concentrazione e intensità. Così Mato Jajalo, tra i più in difficoltà oggi, regala un corner ai gigliati pensando che l'azione si concludesse con una rimessa dal fondo. Dall'angolo arriva l'inzuccata di Milenkovic, che batte Musso (eccezionale pochi minuti prima su Chiesa) e regala il bottino pieno ai suoi.

Tabellino

Fiorentina

Dragowski Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj (dal 64' Benassi), Castrovilli (dall'81' Zurkowski), Dalbert; Chiesa, Ribery (dall'87' Ghezzal)

A disposizione : Terracciano, Ceccherini, Ranieri, Venuti, Vlahovic, Cristoforo, Sottil, Boateng, Terzic. All. Montella

Udinese

Musso, Opoku, Troost-Ekong, Samir; Stryger Larsen (dall'85' ter Avest), Mandragora (dal 78' Barak), Jajalo, De Paul, Sema; Okaka, Nestorovski (dal 63' Lasagna)

A disposizione: Nicolas, Perisan, De Maio, Sierralta, Nuytinck, Walace, Pussetto, Fofana, Teodorczyk. All. Tudor

Arbitri

Arbitro: Prontera di Bologna

Assistenti: Costanzo - Schenone

IV uomo : Marinelli

Var : Calvarese

Avar: Galetto

Marcatori

Milenkovic al 72'

Note

Ammoniti Castrovilli, Samir, Opoku