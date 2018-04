Filippo Bravi è pronto per il Ciwrc: la sfida scatta dal rally Mille Miglia

E’ tutto pronto per la nuova sfida di Filippo Bravi. Il pilota friulano sarà impegnato venerdì 27 e sabato 28 aprile al rally Mille Miglia, prima prova del campionato italiano Wrc, che si tiene nella provincia di Brescia. Il driver, classe 1989, sarà navigato da Enrico Bertoldi e parteciperà alla seconda serie Aci con la Peugeot 208 R2 della Ama Racing. Un cambio di rotta rispetto al 2017, in cui aveva preso parte alla serie tricolore assoluta con una Renault Twingo R1, vettura meno performante rispetto alla piccola di Sochaux che ha avuto modo di conoscere negli ultimi giorni grazie a una serie di test effettuati in Lombardia.

“Non vedo l’ora di partire – afferma Bravi -. La macchina mi piace molto, ho delle ottime sensazioni che conto di riportare in gara. Sono convinto che il Mille Miglia sia un rally impegnativo ma che mi può dare delle belle soddisfazioni. L’obiettivo è di vincere la classe R2, la coppa Michelin di categoria e di divertirmi”. Il portacolori della scuderia North East Ideas ha scelto la 208 dopo aver pensato di rimanere nel campionato italiano con la Renault Clio R3T. Una decisione presa per testare una nuova vettura e per tornare in un trofeo, il Ciwrc, che già conosce avendovi preso parte nel 2012. La gara del weekend parte venerdì con la prova spettacolo da 3,46 km di Lonato del Garda. Il sabato il clou con otto tratti cronometrati per un totale di oltre 120 km di ps: farà selezione la ps di Pertiche, lunga 27,64 da ripetere due volte.

L’impegno di Bravi nel Campionato italiano wrc proseguirà poi il 3 giugno col Rally del Salento. Dopodiché, il 24 dello stesso mese, sarà la volta del Rally Marca Trevigiana. Il trofeo tornerà dopo la pausa estiva il 2 settembre col Rally del Friuli Venezia Giulia. Tredici giorni più tardi (il 15) si correrà al Rally San Martino di Castrozza. L’ultima tappa della serie è prevista il 21 ottobre col rally di Como.