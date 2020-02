Un campo di corse a ostacoli ispirato ai marines: inaugurata la prima arena in regione

È una disciplina sempre più praticata, ormai, anche in Italia: si chiama Obstacle Course Race e sono corse ispirate alle prove di addestramento militare, con ostacoli naturali e artificiali a rendere il superamento del percorso estremamente difficoltoso.

Oggi, sabato 22 febbraio, è stato inaugurato il primo campo di allenamento OCR in regione: 6000 mq e oltre 30 ostacoli presso il campo tiro a volo a Campoformido, strada provinciale 89. All'associazione Ocr Arena Friuli Venezia Giulia sono arrivate già oltre 200 richieste di iscrizione, a conferma del trend positivo che accompagna questa disciplina.

L'arena

L'OCR Arena Friuli Venezia Giulia nasce per volontà degli organizzatori della Hell’s Race, la prima OCR in Friuli Venezia Giulia, con lo scopo di far conoscere questa disciplina sportiva e permettere di allenarsi direttamente sugli ostacoli. Il camp training è aperto a tutti, praticanti esperti o chi è alle prime armi e vuole migliorare la propria tecnica ostacoli o semplici curiosi che vogliono avvicinarsi alle corse a ostacoli.

Questa disciplina è basta su prove di agilità, forza e resistenza: chi la pratica è messo a dura prova per superare gli ostacoli ispirati agli allenamenti militari più duri.