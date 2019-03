Aria di derby nel volley a Prata con Piacenza marchiata Bluenergy

Quella che si terrà il prossimo 16 marzo al Pala Prata di Pordenone tra la Tinet Gori Wines e la Gas Sales Piacenza Volley è una sfida che ha tutto il sapore di un derby. Infatti la Gas Sales Piacenza Volley è di proprietà della famiglia Curti, famiglia che è anche proprietaria della Bluenergy, multiutility friulana e ben radicata nel nostro territorio. Nella Gas Sales Piacenza quindi batte un po’ di cuore friulano, e in special modo nel libero che è sponsorizzato Bluenergy per le partite fuoricasa, ed essendo questa la prima partita che la squadra gioca in Friuli in questo campionato, è un po’ come se il giocatore “tornasse finalmente a casa”.

Bluenergy e Gas Sales fanno parte del gruppo CGI srl, holding della famiglia Curti, la cui storia imprenditoriale comincia oltre 40 anni fa proprio in Friuli Venezia Giulia. Gianfranco Curti, metaniere di lunga data, agli inizi degli anni ’70 è stato tra i primi imprenditori impegnati nella realizzazione delle reti di metano nella regione Friuli Venezia Giulia. Sono gli anni precedenti il terremoto e l’opera di metanizzazione permetterà a tutta la regione di beneficiare di questa strategica fonte energetica per la sua rinascita nel periodo post terremoto del 1976.

Oggi Bluenergy – la cui presidenza è affidata alla figlia Susanna Curti – è una multiutility di riferimento per tutto il nord Italia e porta con sé una grande vocazione sportiva. Ed è proprio per questo che lo scorso maggio ha scelto di essere parte attiva nella sfida che Gas Sales Energia ha accolto per salvare la squadra del Volley Piacenza, sponsorizzando la maglia del libero in tutte le partite di trasferta. Una scelta che conferma il grande spirito di coesione al gruppo e che ha permesso di non interrompere la storia sportiva di una squadra che ha scritto numerose pagine importanti del Volley Piacentino (uno scudetto, una Coppa Italia, una Supercoppa, una Challenge Cup e una Top Teams Cup sono i trofei conquistati negli ultimi 17 anni).

In attesa della fine del campionato che vede la Gas Sales Piacenza Volley in corsa per i play off scudetto, l’appuntamento è per sabato 16 marzo ore 20:30 al Pala Prata di Pordenone.