Udine sconfitta dai bergamaschi anche nel Basket

Brutta sorpresa nell’uovo di Pasqua per la Gsa e per i tifosi del Carnera. Bergamo, terz’ultima in classifica e priva dell’americano Hollis, vince in modo inatteso ma con merito dopo un tempo supplementare. C’era effettivamente il rischio che la bruciante sconfitta di Treviso potesse lasciare delle scorie nella testa dei giocatori e rendere la gara con i lombardi più insidiosa di quello che dice la classifica. E’ stato proprio così ma sotto molti aspetti anche peggio. Bergamo ha giocato con il fenomenale Solano ( 8 su 12 da 3 !) accompagnato da una brigata di giocatori senza pedigree ma con grande cuore e coscienza dei propri limiti. Ha tenuto botta ai rimbalzi contro un avversario molto più fisico e anche nei momenti di difficoltà ha creduto nel possibile miracolo. Tuttavia senza gli errori e le ingenuità degli uomini di Lardo Bergamo non avrebbe mai potuto vincere questa partita, troppa differenza nei valori in campo. Dopo un avvio con grande fatica in attacco (0-10 al 5’) all’ingresso di Dykes la squadra cerca di scuotersi ma Solano e lo sconosciuto Fattori con i loro 32 punti tengono saldamente avanti Bergamo fino all’intervallo lungo (32-45). Alla ripresa Bushati marcato da Solano che ha 3 falli e non può difendere spara tre triple e Udine rientra, Bergamo ha cambi limitati e sembra sulle ginocchia ma trova la forza per restare a galla, il tempo si chiude sul 54 pari. Sul batti e ribatti dell’ultimo quarto a circa 2’ dalla fine la Gsa va con Dykes e Bushati sul 72-66 ma non è finita. Una palla persa, due tiri affrettati e un assurdo fallo in attacco degli udinesi portano incredibilmente all’overtime dove Bergamo ha maggior serenità e vince 83-81 con l’ultimo tiro di Benevelli che rimbalza sul ferro ed esce.

Le riflessioni che ora spettano all’allenatore e alla società sono importanti, noi diciamo che la squadra ha smarrito la propria identità e che quindi stanno emergendo i limiti individuali di diversi giocatori, prima nascosti dal sistema. C’è inoltre da verificare la compatibilità tecnica tra Veideman e Bushati, due giocatori troppo simili. Staremo a vedere. Nel frattempo è opportuno lavorare in palestra e guardare avanti perchè la squadra è attesa al passaggio fondamentale per definire la posizione in classifica in vista dei playoff, il confronto diretto di domenica a Montegranaro. Nello sport la partita più importante è sempre la prossima ma stavolta per la Gsa è particolarmente vero. Una vittoria aiuterebbe non poco a rimettere come si dice la chiesa in mezzo al villaggio ma sarà necessario prima di tutto vedere un altro atteggiamento rispetto ad oggi.

Le pagelle

GSA UDINE

MORTELLARO : voto 6. Tra i pochi a giocare una gara positiva

DYKES : voto 6 e ½ . Non è solo il miglior realizzatore ma anche l’unico che sa costruirsi un tiro da solo, nel primo quarto senza di lui la squadra non vede il canestro, 26 punti con 9 su 22 e 11 rimbalzi

VEIDEMAN : voto 5. I numeri direbbero benino ma è una prestazione senza anima, lo abbiamo forse un po’ sopravvalutato ?

RASPINO : voto 5. 20 minuti improduttivi e nervosi , la squadra deve aiutarlo in attacco

BENEVELLI : voto 5 e ½ . Rientro con le normali difficoltà ma si prende senza timore i suoi tiri, quello decisivo però lo sbaglia (2 su 5 da 3)

PELLEGRINO : voto 5. Oggi non pervenuto, sta solo 9 minuti in campo nonostante i problemi della Gsa ai rimbalzi

DIOP : voto 5 . Gli alti e bassi sono tipici della gioventù, questa volta fa una partita anonima

FERRARI : voto 5 e ½. Difesa e lavoro sporco nei pochi minuti che sta in campo

BUSHATI : voto 5 e ½ . Un grande allenatore slavo avrebbe detto che è stato come la mucca che fa buon latte e dopo dà un calcio al secchio. Missili da 3 e assist per recuperare lo svantaggio ma alla fine forza alcune giocate e commette un fallo imperdonabile, 16 punti con 6/14 al tiro

PINTON : voto 5 e ½. Alcuni minuti per dare fiato alle guardie, 1 su 4 al tiro da 3