Atalanta-Udinese 2:0 | Le barricate bianconere reggono fino al rigore

Niente da fare per l'Udinese di Tudor in trasferta. Milan a parte i bianconeri le hanno sempre buscate lontano dalle mura amiche. Il risultato matura nelll'ultima parte della ripresa, ma come da tradizione l'Atalanta ha spinto sull'accelleratore per tutto il match. Un paio di occasioni Lasagna e compagni le hanno pure avute, senza riuscire a concretizzarle. La prima è capitata proprio sui piedi del mantovano, incapace di superare Gollini con un pallonentto, la seconda su quelli di De Paul, che ha centrato la base del secondo palo. Sabato al Friuli arriva l'Inter a caccia di punti Champions e - visti i presupposti - sarà ancora una partita dalle mille sofferenze per i tifosi friulani.

Atalanta

Gollini; Mancini (dal 46' Piccoli), Palomino, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler (dal 76' Djimsiti), Gosens (dal 64' Castagne); Gomez (C); Pasalic, Zapata.

All. Gasperini

A disposizione: Berisha, Rossi, Reca, Pessina, Peli, Ibanez, Colpani, Cambiaghi

Udinese

Musso; Stryger, De Maio (dal 71' Nuytinck), Samir; D'Alessandro (dall'84' Okaka), Mandragora (dal 74' Badu), Sandro, De Paul, Zeegelaar; Pussetto, Lasagna (C).

All. Tudor

A disposizione: Perisan, Nicolas,Micin, Hallfredsson, Wilmot, Teodorczyk

Arbitri

Arbitro: Giacomelli

Assistenti: Longo e Tasso.

IV uomo: Nasca

VAR: Pasqua

AVAR: Lo Cicero

Marcatori

All'82' De Roon (r), all'85' Pasalic

Note

Ammoniti Zeegelaar e Samir