L'ex Udinese Gyan Asamoah è rimasto con soli 700 euro, ma vuole risposarsi

Gli sono rimasti circa 4mila cedi ghanesi, poco più di 700 euro, sul conto corrente. Vita dura per Asamoah Gyan, ex giocatore dell’Udinese dal 2006 al 2008 e ora in forza al Kayserispor, squadra che milita nella massima divisione turca e che non lo pagherebbe da mesi. Il sito MyNewsGh.com racconta di una situazione economica molto difficile per la punta delle “Black Stars”, che vive un periodo difficile anche dal punto di vista familiare vista la crisi con la moglie Gifty.

La stampa del paese africano parla addirittura di una richiesta di test del Dna per chiarire se la paternità dei figli avuti dalla coppia sia davvero di Gyan, ma il giocatore stesso ha smentito questo aspetto. Di vero c’è che vuole separarsi, intenzionato a unirsi in un nuovo matrimonio con la sua nuova fiamma Nina Atalah, ex fidanzata — tra gli altri — di Stephen Appiah, anche lui con un passato in Friuli.