 Alexandra Agiurgiuculese campionessa d'Italia per la prima volta

È stato un fine settimana ricco di emozioni quello appnea trascorso dell’Associazione Sportiva Udinese, a cominciare dalle farfalle impegnate negli Assoluti 2019 di ginnastica ritmica al Pala Ruffini di Torino. A dominare, ancora una volta Alexandra Agiurgiuculese che, per la prima volta, è stata decretata campionessa d’Italia davanti a Milena Baldassarri (Faber Ginnastica Fabriano) e Alessia Russo (Armonia d’Abruzzo).

L'allenatrice

«Sono molto contenta per Alex - ha spiegato Spela Dragas che allena l’azzurra e tutta la compagine bianconera con Magda Pigano e la coreografa Laura Miotti -. Rispetto agli altri anni ha dimostrato di non fare più gare ‘estreme’; ovvero non esegue più un attrezzo benissimo e gli altri con diversi errori. Quest'anno ha lavorato in maniera più sistematica, con maggiore freddezza mentale. Non ha quasi

mai fatto un esercizio perfetto però ha tenuto bene le gare senza fare errori gravi che ne compromettessero il risultato. Quindi sono (e siamo tutti) molto contenti. Era già nell’aria dagli ultimi due anni che Alexandra vincesse questo titolo; prodotto di buon lavoro che ha fatto durante tutto l'anno».

I traguardi della Agiurgiuculese

L'Agiurgiuculese (che fa parte dell’Aeronautica Militare) ha fatto bene anche nei singoli attrezzi dove è arrivata prima nelle clavette con 20.900, al nastro 19.350 (un risultato inaspettato quanto incredibile) e alla palla con 20.600. Seconda (con 20.400) per un soffio (0,05) solo al cerchio che ha visto arrivare prima l’altra azzurra, Milena Baldassarri. Ora la attendono il bilaterale Italia- Bielorussia (9 giugno) e gli ‘European Games’ a Minsk (21-30 giugno).

Ginnastica artistica femminile

Bene anche le ragazze allenate da Giulia Mazzetto che alla gara Csen nazionale di Specialità a Cesenatico, all’accademia acrobatica, hanno ottenuto «ottimi risultati». Nella categoria allieve A, Emma Lentini si è classificata quinta negli assoluti, con il più alto punteggio nel corpo libero. Nella categoria allieve B, invece, Talaynesh Surace è entrata tra le prime 20 atlete della classifica assoluta con un’ottima prova. Fra le Junior A, invece, Emma Muscariello ed Emma Pontarini hanno eseguito una gara di rilievo sotto la guida della tecnica Margherita Antonini.

Ginnastica artistica maschile

Sfilza di podi anche per gli atleti della ginnastica artistica maschile allenati da Valerij Sosnin (non presente perché chiamato come giudice a un incontro internazionale), Francesco Braidot e David Placereani. I ginnasti, impegnati nella finale nazionale della competizione individuale di specialità Gold, a Fermo, hanno brillantemente superato la prima giornata di qualifica e sono tutti passati alla finalissima riservata ai migliori sei punteggi per attrezzo. Al termine delle due giornate di gara, Carlo Magliocchetti si è laureato campione italiano di specialità al volteggio e vice Campione italiano di specialità al corpo libero, Riccardo Bertossi è campione italiano alle parallele pari. Meno fortunati invece Enrico Meroni, quinto classificato al cavallo con maniglie, e Andrea Basana, sesto agli anelli.

«Hanno tutti fatto una gara di alto livello. Un rimpianto per Carlo Magliocchetti che, dopo la gara di qualifica, tutti davano per vincitore al corpo libero. Anche Enrico Meroni, causa un errore all'uscita dall'esercizio, non ha conquistato un meritato podio al cavallo con maniglie nella difficile competizione dei senior. Eccezionale, invece, la prova di Riccardo Bertossi che continua a superarsi e ottima quella di Andrea Basana che ha centrato l'obiettivo, mancato lo scorso anno, di ingresso nella finalissima riservata ai migliori sei ginnasti italiani all'attrezzo», ha commentato il tecnico Francesco Braidot al termine delle due giornate di gara.