Friuli Show alla Vuelta, De Marchi vince la tappa e Pellizzotti è terzo

Alessandro De Marchi ha conquistato in Galizia la tappa numero 11 della Vuelta, Mombuey-Ribeira Sacra di 208,8 chilometri, la frazione più lunga del giro di Spagna, precedendo Restrepo e Franco Pellizzotti. Simon Yates mantiene la maglia rossa di leader della classifica generale, con un secondo di vantaggio sull’idolo di casa Alejandro Valverde.

La fuga

La tappa che si preannunciava spettacolare, sia per la lunghezza che per l'altimetria, e così è stato.A 3 km dalla fine De Marchi se n’è andato in solitario e si è imposto. Si tratta della sua terza affermazione in carriera sul suolo iberico dopo quelle del 2014 ad Alcaudete e del 2015 ad Alto Campo.