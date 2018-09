Upc Tavagnacco e tutta la Serie A di calcio femminile su Sky

Si attende solo l'annuncio ufficiale, ma oramai sembra cosa certa: Sky ha acquisito i diritti tv del campionato di Serie A di calcio femminile. Si tratta di una clamorosa svolta nel mondo dei diritti televisivi e del movimento italiano del calcio in rosa che recentemente aveva vissuto già il passaggio dalla LND alla FIGC e la trasmissione nel 2017/2018 di un match a settimana su Raisport.

Via agli abbonamenti

La bella notizia trapelata nelle scorse ore è stata accompagnata anche dall'avvio della campagna abbonamenti 2018/19 dell’Upc Tavagnacco. La società ha voluto ‘premiare’ i vecchi abbonati, riservando per loro un prezzo di favore. La tesserà per il Campionato di serie A femminile costerà 90 euro, prezzo che scenderà a 80 euro per i vecchi abbonati. Ci sarà un ritocco anche per il costo del biglietto di ingresso al Comunale di via Tolmezzo, che passerà a 10 euro. L’abbonamento per la nuova stagione, oltre che per le 11 partite casalinghe di Campionato, darà diritto di assistere anche alle sfide interne di Coppa Italia.

«Abbiamo lavorato molto per offrire un ottimo spettacolo a tutti i nostri tifosi – assicura il vicepresidente Domenico Bonanni –. Le ragazze sono cariche e pronte per stupire. Il nostro progetto è pluriennale con l’obiettivo di far crescere il nostro vivaio ed esportare in tutta Italia lo spirito e i valori del Friuli. Ci sono quindi tutti gli ingredienti per disputare una grande stagione: manca solo il sostegno del pubblico. Invito quindi i nostri tifosi a sottoscrivere l’abbonamento».

La tessera può essere sottoscritta nella sede dell’Upc Tavagnacco in via Sempione 1, ad Adegliacco (oppure direttamente dal sito della società http://www.upctavagnacco.com//biglietti/), utilizzando carta di credito o paypal per i pagamenti. Info ai numeri 0432.573631 e 3737697296.