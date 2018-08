Vaccini, Novelli: «Paese nel caos, Forza Italia bloccherà questa follia»

«Un Governo come questo non si era mai visto, uniti sulla carta dal contratto che hanno sottoscritto e divisi su quasi tutto quando si tratta di affrontare e risolvere i problemi sul campo. Scuola e sanità non possono essere ostaggio del battibecco gialloverde, esiste una legge sui vaccini e quella deve essere applicata correttamente». dice Roberto Novelli deputato friulano di Forza Italia.

Complotti

«Dalla Tav alla Tap alla liberalizzazione delle droghe leggere e per finire all'obbligo vaccinale, non sono d'accordo su nulla. Il Ministro alla Salute Giulia Grillo, lo nega, ma nella realtà dei fatti continua ad ammiccare ai No vax, gruppi di pochi ma molto rumorosi. Il Ministro deve smetterla di creare confusione, in quanto per accontentarli si farebbe male a tutti i nostri figli e alla società intera. Quanto affermato in modo inequivocabile da uomini di scienza dovrebbero rimanere metaforicamente scolpite nella testa di chi, tronfio di conoscenze apprese su internet, abbinate alle assurde tesi complottiste sulle grandi case farmaceutiche che per puro lucro nasconderebbero la verità sui gravi e diffusi danni provocati dai vaccini, diffonde menzogne scientifiche con una aggressività preoccupante».

Incontro

«Le Regioni sono sul piede di guerra contro la prevista proroga dell’obbligo vaccinale e annunciano un ricorso alla Corte costituzionale: è un passo indietro, sopratutto perché la Sanità non è una materia esclusiva di competenza dello Stato, non è possibile far prevalere la nuova circolare Grillo e resta in vigore la legge Lorenzin poiché il diritto alla salute è prioritario rispetto a quello all'istruzione - sostiene Novelli -. Chiederemo un incontro alla Ministra Grillo, l'Italia non può tornare indietro, la salute dei nostri figli viene prima di tutto».