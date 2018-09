Anche Udine si mobilita "Per l'Italia che non ha paura" in programma a Roma

Sono previste centinaia di partenze dal Friuli Venezia Giulia per raggiungere entro domenica la capitale dove domenica 30 settembre, alle ore 14, si terrà la grande manifestazione nazionale invocata dal segretario reggente del Pd Stefano Martina intitolata "Per l'Italia che non ha paura". Chi è interessato a prenotare un posto sul convoglio in allestimento per domenica mattina deve scrivere una mail a: udine@pd.fvg.it . Il costo a persona del biglietto andata e ritorno si aggirerà attorno ai 30 euro.

Andata e ritorno da Udine

La partenza da Udine è prevista alle ore 6:55, l'arrivo a Roma ore 12:20. Il rientro prevede due possibilità di viaggio. La prima partenza è fissata alle 17.30 con ritorno alle 22.37; la seconda partenza è prevista alle 17.50 con arrivo alle 23.30.

Andata e ritorno da Trieste

Chi desidera invece partire da Trieste dovrà salire sul treno delle ore 06:44. Il suo arrivo nella capitale è fissato alle ore 12.10. Anche il rientro per il capoluogo giuliano offre una doppia opzione: partenza da Roma alle 17:50, con arrivo a Trieste alle 23.28, oppure partenza alle ore 18:50 e arrivo alle 00.46.

L'appello del Pd

Il Partito Democratico scende in piazza con la voglia "di costruire un’alternativa solida alla politica dell’odio, del declino, dell’isolamento e della paura; e a favore di un Paese diverso: più giusto, più forte, più solidale, aperto al mondo e al futuro". "Le paure e le preoccupazioni che hanno i cittadini -spiega il Pd - vanno riconosciute e possono essere superate soltanto insieme; soltanto unendo le forze perché nessuno si senta solo. Scendiamo in piazza perché costruire questa alternativa democratica è il nostro impegno".