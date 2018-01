La Udine proposta da Salmè: metropolitana leggera e soppressione della Ztl

Iniziata ieri in piazza San Giacomo la raccolta firme per le liste civiche che sosterranno Stafano Salmè alle elezioni comunali di Udine. «Dopo essere stati i primi a presentare la candidatura a sindaco (dicembre 2016), i primi a presentare il programma, ieri - sabato 20 gennaio - siamo stati i primi a iniziare la raccolta firme per la presentazione delle due liste “Io Amo Udine” e “Lista Salmè sindaco- Udine agli Udinesi, a sostegno della mia candidatura», spiega il segretario di Fiamma Nazionale.

In poco più di due ore sono state raccolte 48 sottoscrizioni per la lista Io Amo Udine e nell’occasione è stato presentato ai cittadini il progetto per il centro storico della città che nel suo programma prevede, fra le altre, la riapertura al traffico di via Vittorio Veneto e di via Mercatovecchio, il ripristino dei parcheggi in piazza Duomo e in piazza XX settembre.

«A differenza dei fautori della pedonalizzazione progressiva del centro storico - aggiunge Salmè -, noi puntiamo all’istituzione di una metropolitana di superficie (sull’esempio di Mestre e Padova) che colleghi il sud e il nord dell’area metropolitana di Udine. Una linea che colleghi (in parte sulla linea del vecchio tram di Udine) la ZIU, la ZAU, passando per il centro storico, quindi anche via Mercatovecchio, il nord della città (zona Ospedale) e che arrivi a Feletto Umberto (oggi di fatto periferia udinese)».