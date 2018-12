Spese pazze in Regione: sette condanne, assolto Massimo Blasoni

Gaetano Valenti (ex Pdl), Piero Camber (ex Pdl), Antonio Pedicini (ex Pd), Piero Tononi (ex Pdl), Maurizio Bucci (ex Pdl), Daniele Galasso (ex Pdl) e Gianfranco Moretton (ex Pd) sono stati dichiarati colpevoli dalla Corte d'Appello di Trieste, nel pomeriggio di oggi, per il caso “Rimborsopoli”. Camber è stato condannato a undici mesi e 20 giorni, Tononi alla pena di due anni e 10 giorni e Maurizio Bucci a un anno, otto mesi e 20 giorni. Gianfranco Moretton dovrà scontare 2 anni e 6 mesi, Galasso 2 anni e 8 mesi. Per l’Assessore al Turismo del Comune di Trieste la condanna è relativa a “tutti i reati a lui ascritti in rubrica”, come anche per Antonio Pedicini. Everest Bertoli (Lega), Massimo Blasoni (ex Pdl), Sandro Della Mea (ex Pd) e Alessandro Tesini (ex Pd) sono stati assolti “perché il fatto non costituisce reato”.

La vicenda

Tutto risale al caso delle “spese pazze” o al termine “Rimborsopoli”, come era stata definita la vicenda negli anni precedenti. La sentenza di primo grado era arrivata il 18 aprile 2016 ed oggi è stata parzialmente riformata.

L’interdizione dai pubblici uffici e la condizionale

La Corte d’Appello ha dichiarato Valenti, Camber, Pedicini, Tononi, Bucci, Galasso e Moretton “interdetti dai pubblici uffici per la durata corrispondente della pena” concedendo la “sospensione condizionale della pena principale e di quella accessoria e la non menzione della condanna a Valenti, Camber, Pedicini e Bucci”.

Il futuro

La sentenza della Corte d’Appello, a cui certamente i legali dei politici condannati risponderanno con il ricorso in Cassazione, rappresenta a diversi livelli un “sisma” politico in Friuli Venezia Giulia. La condanna infatti modifica i ruoli all’interno dei partiti. Nei prossimi giorni bisognerà capire cosa succederà alla posizione di Piero Camber, già dimessosi da consigliere comunale ma a tutti gli effetti consigliere in Regione. Inevitabile che il futuro da assessore della Giunta Dipiazza di Maurizio Bucci sia in forte dubbio.