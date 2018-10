Botta e risposta tra Serracchiani e Fedriga. Lei: "Si informi", lui: " Eviti figuracce"

"La Lega ci ha riempito le orecchie con il trattamento speciale che il Friuli Venezia Giulia avrebbe avuto dal ministro dell'Interno, ma il passaggio dalle parole ai fatti mostra una realtà opposta e allarmante". Lo afferma la deputata del Pd Debora Serracchiani, commentando le notizie di stampa relative a un piano riservato di riordino delle questure elaborato dal Viminale, in base al quale Trieste verrebbe privata di 77 unità di personale.

"Se Fedriga non sa quanto sta accadendo - incalza Serracchiani - si informi e si attivi immediatamente per garantire che la Questura di Trieste non sia penalizzata. Gli ricordiamo che qui la polizia è chiamata a svolgere un compito più delicato, con il trasferimento in città della Commissione rifugiati. Chiediamo rassicurazioni formali, Salvini non se cavi con le solite cinque righe sui suoi social privati: indichi le coperture finanziarie per la sicurezza, impieghi le risorse già stanziate da Gentiloni per assumere 7400 unità, dia una data per il rinnovo del contratto". Per la parlamentare dem "la questione sicurezza è stata trattata dal Governo con una sconcertante superficialità e quindi con ripercussioni pesanti sui territori, soprattutto quelli esposti a sollecitazioni particolari come Trieste. Infatti qui non ci sono solo i flussi dai Balcani, ma anche - conclude - accertate infiltrazioni mafiose e rischi terrorismo connessi alla presenza di infrastrutture logistiche, energetiche e di ricerca".

Le replica del governatore

"Purtroppo la bulimia di comunicati stampa rischia di far fare figuracce, come in questo caso", ribatte poco dopo, con una nota, il presidente Fedriga rispondendo al suo predecessore in Regione Fvg. "Serracchiani paventa un taglio di 77 uomini alla Questura di Trieste, quando invece il piano dispone un aumento di almeno 13 unità. Non solo. E' stato inoltre bloccato il piano Gentiloni-Minniti-Alfano, che prevedeva il declassamento della stessa Questura di Trieste. L'onorevole Serracchiani - conclude Fedriga - conosce il mio numero di telefono: la prossima volta, la invito a chiamarmi per avere delucidazioni così da evitare figuracce pubbliche di questo tipo".

La controreplica di Serracchiani: "Da Fedriga repliche scomposte"

Al battibecco è poi seguito un secondo commento della senatrice dem. "Spiace che il presidente Fedriga mi attribuisca l'invenzione di quanto è pubblicato sui quotidiani, che è attribuito al Viminale e di cui i sindacati di Polizia si sono preoccupati. Il tono poco composto della sua replica lascia dubitare della sicurezza con cui viene formulata". Così la deputata del Pd Debora Serracchiani, in risposta al presidente della Regione Massimiliano Fedriga, che smentisce il taglio di personale alla Questura di Trieste. "A fronte di notizie pubbliche - aggiunge Serracchiani - non si reagisce con una telefonata ma con atti pubblici, possibilmente evitando apprezzamenti personali che nulla hanno a che fare con la politica. Un tanto per il futuro".