Passi le vacanze in Friuli Venezia Giulia e c'è lo sconto sulla dichiarazione dei redditi

Visto il difficile momento anche per il settore del turismo, i consiglieri regionali Mauro Di Bert ed Edy Morandini (Progetto Fvg) hanno proposto l'idea "passa le tue ferie in Friuli Venezia Giulia e avrai uno sconto sulla prossima dichiarazione dei redditi".

L'incentivo

I due politici lanciano l'iniziativa come incentivo alla ripartenza del settore turistico regionale, messo a dura prova dall'emergenza sanitaria ed economica in corso.

L'idea

La proposta è quella di consentire a tutti quei turisti – persone fisiche residenti in Italia – che soggiorneranno in una qualche località del Friuli Venezia Giulia, di poter mettere in detrazione, con parametri da decidere in un apposito regolamento, il costo della vacanza, nella dichiarazione dei redditi del prossimo anno, utilizzando la fattura o la ricevuta del soggiorno come documento comprovante il diritto all’agevolazione.

I consiglieri

"Ci rendiamo conto che non è un percorso semplice, in quanto la materia fiscale non compete alla Regione e ci vuole un coinvolgimento diretto del Governo perché preveda la detrazione in uno dei prossimi decreti, o nella legge finanziaria di fine anno – è l’analisi di Di Bert e Morandini – però una simile agevolazione potrebbe rappresentare davvero un’opportunità per la ripartenza, dopo questo stop obbligato, di tutte quelle attività in qualche modo collegate al turismo, dalla ricettività, alla ristorazione, dallo stabilimento balneare, al rifugio montano, insomma tutte quelle aziende fra le eccellenze della nostra regione, che devono assolutamente essere agevolate per una quanto mai rapida ripresa".