Le "Sardine" nuotano fino al Friuli, nasce il movimento regionale

Dal flash mob "ittico" di piazza Maggiore di Bologna al Friuli, passando per la manifestazione modenese. Le "Sardine" – impossibile definirle movimento o organizzazione per il momento – anti Salvini trovano spazio (solo sul web per ora) anche in Friuli Venezia Giulia. È così che nella giornata di ieri Norina Tiussi, casalinga 56enne di Visco, ha dato origine a un gruppo Facebook dedicato, che in poco più di 24 ore ha raccolto oltre 5mila e 700 iscrizioni. Va tenuto presente che un numero del genere, su Facebook, rappresenta poco o nulla.

La prova di una partrecipazione effettiva sarebbe data da una manifestazione di piazza, come accaduto in Emilia, ma considerando che a breve – visto che la campagna elettorale per le regionali non ci coinvolge – non vedremo Matteo Salvini dalle nostre parti appare difficile immaginare qualcosa di concreto. Dai post degli aderenti virtuali si parla comunque di un raduno, con la città giusta ancora da scegliere. Staremo a vedere.