Regionali: Serracchiani, balle spaziali della Lega su autonomia Fvg

"E' fuori dal mondo anche solo ipotizzare che lo Stato renda al Friuli Venezia Giulia 1,8 miliardi, come anche promettere di portare a casa i nove decimi delle compartecipazioni del Trentino Alto Adige. Non esisterà mai un Governo 'amico' che metterà questi provvedimenti in una finanziaria, che ricordo passa anche per la Conferenza delle Regioni: Fedriga è parlamentare di lungo corso e lo sa benissimo, per cui sta ingannando i nostri cittadini". Così la deputata del Pd Debora Serracchiani ha commentato le dichiarazioni di Massimiliano Fedriga, candidato della Lega alla presidenza del Friuli Venezia Giulia, oggi a Roma durante un incontro con la Stampa estera.

"La Lega è pronta a fare un Governo con i 5Stelle a Roma - ha aggiunto Serracchiani - mentre in Friuli Venezia Giulia ripudia i grillini e si vuole mangiare Forza Italia. In più sull'autonomia regionale spara balle spaziali".

Per Serracchiani "il piano di Salvini è chiaro e dichiarato: fare un accordo con i 5Stelle dopo le elezioni regionali e nel frattempo indorare la pillola agli elettori di Forza Italia in Friuli Venezia Giulia per prendersi i loro voti e poi gettarli sul tavolo davanti a Di Maio. Qui Fedriga ha il compito di portare a casa il risultato anche a costo di raccontare frottole a raffica".