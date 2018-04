Berlusconi in Friuli, oggi alle malghe di Porzûs e ad Aquileia

Continua la visita in Friuli Venezia Giulia del presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi per le regionali di domenica prossima. Il leader azzurro, già ieri a Pordenone, sarà alle 15 di oggi alle malghe di Porzûs, per pronunciare il suo discorso sulla libertà. Alle 19.00 sarà invece ad Aquileia, all'hotel ristorante Ai Patriarchi di Franco Mattiussi, dove incontrerà il candidato presidente del centrodestra Massimiliano Fedriga.