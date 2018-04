Progetto Fvg, Sergio Bini: “Siamo la terza forza del centrodestra”

“Progetto Fvg è la terza forza della colazione di centrodestra. Quasi 27 mila cittadini del Friuli Venezia Giulia hanno creduto in Progetto Fvg, nelle nostre idee, e negli “uomini e donne del fare” che costituivano le nostre liste in tutte e cinque le circoscrizioni”.

Il leader di Progetto Fvg, l’imprenditore Sergio Bini, commenta così il grande risultato ottenuto dal movimento fondato poco più di un anno fa, che ha totalizzato il 6,3 per cento dei consensi, che si è rivelata la vera novità di queste regionali. “Questo è solo il primo passo. Per noi è un risultato enorme, a cui abbiamo sempre creduto nonostante quanti invece ci dicevano che non ce l’avremmo mai fatta. Nei prossimi cinque anni l’obiettivo è consolidare una forza politica affinché sia ancor di più presente e organizzata capillarmente in tutta la regione. Il nostro dovere sarà ora impegnarci e lavorare su tutte quelle priorità, in primis il rilancio economico e la sicurezza, su cui abbiamo ottenuto il nostro straordinario consenso elettorale”.

“Massimiliano Fedriga si è dimostrato un vero valore aggiunto per la coalizione, come abbiamo sempre detto, riuscendo a trascinare l’intero centrodestra, tanto da raggiungere un risultato incredibile”. “Il mio impegno durante questa campagna elettorale è stato quello di far conoscere il simbolo e il nostro progetto nelle circoscrizioni di Udine, Tolmezzo, Pordenone, Trieste e Gorizia. Ringrazio tutti quelli che ci hanno dato fiducia e i nostri candidati. Mi auguro, e ne sono convinto, che assieme potremmo davvero portare quello spirito di rinnovamento necessario nei prossimi cinque anni per far ripartire il Friuli Venezia Giulia, e renderlo più forte, più vivo e più grande, così come recitava lo slogan del nostro movimento”.