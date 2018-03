Primo giorno di lavoro per gli eletti in Fvg a Roma: i post sui social

A Palazzo Madama e Montecitorio la XVIII legislatura è iniziata con un rebus che per il momento non ha soluzione, con lo stallo sulle nomine ai vertici di Palazzo Madama e Montecitorio, mentre l'ex capo dello Stato Giorgio Napolitano, aprendo la seduta al Senato in qualità di presidente emerito della Repubblica e decano dell'emiciclo, sferza il centrosinistra con un'impietosa analisi del voto politico del 4 marzo. Poche le fotografie postate sui social dai politici eletti in Friuli Venezia Giulia.

Daniele Moschioni al voto