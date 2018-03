Manca ancora il nome del candidato di centrodestra, spaccatura?

Ore di tensione nel centrodestra che sta ancora decidendo quale sia il candidato giusto per affrontare le regionali ormai alle porte.

Manca ancora il nome

Se all'appuntamento con le urne manca poco meno più di un mese, il centrodestra sembra non riuscire a trovare un candidato che vada bene per tutti e, dopo le ultimi voci su una possibile candidatura di Elio De Anna, si tema la spaccatuta tra Lega e Forza Italia. Spunta anche il nome di Bruno Augusto Pinat, ex direttore di Ersa e proposto da Forza Italia

L'arrivo di Salvini

Nel frattempo lunedì sera a Udine arriva Matteo Salvini nel capoluogo, unica tappa in calendario fissata per le 19 al Teatro Palamost dove certamente non mancherà il massimo rappresentante del Fvg Massimiliano Fedriga. Un arrivo in regione che potrebbe trasformarsi anche in una passarella per il giovane leghista.

La reazione del Pd

"Nel laboratorio del Friuli Venezia Giulia si consuma la dissoluzione di Forza Italia, un partito nato per dare una casa ai liberali e morto soffocato dalla destra nazionalista". Lo afferma la presidente della Regione Debora Serracchiani, commentando il dibattito in corso nel centrodestra per la scelta del candidato presidente. "Comunque finisca la partita sul candidato", per Serracchiani "e' sancita in questa Regione l'irrilevanza politica di quello che fu il partito di Berlusconi, la sua sudditanza a una Lega‎ che detta tempi, nomi e soprattutto l'agenda politica". "Con un'operazione egemonica spregiudicata viene frantumata l'area centrista e si apre - ha concluso Serracchiani - un'incognita politica di fronte alla quale anche il Pd deve sentirsi interpellato".