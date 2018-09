Pd contrario alla leva obbligatoria: "Proposta del centrodestra anacronistica"

“Se il Parlamento nazionale sarà chiamato a discutere la proposta di legge del centrodestra del Friuli Venezia Giulia che vuole reintrodurre il servizio di leva obbligatorio, il Pd sarà nettamente contrario. La proposta avanzata da Forza Italia regionale è anacronistica, superata e inopportuna per la formazione delle nuove generazioni”. Lo afferma la senatrice del Pd Tatjana Rojc, membro della commissione Difesa del Senato, commentando il pdl nazionale che prevede l'istituzione del servizio civile o militare obbligatorio firmato dai consiglieri di Forza Italia Piero Camber e Mara Piccin, presentato in Consiglio regionale.

“Stupisce che ad avanzare tale proposta sia oggi Forza Italia che – ricorda Rojc - la abolì definitivamente nel 2005 con Berlusconi presidente del Consiglio. Il Pd, viceversa, è per introdurre un periodo di servizio civile obbligatorio per i tutti i giovani allo scopo di stimolare in loro l’impegno sociale. Tra l’altro, sono diverse le Nazioni europee che stanno rivalutando la partecipazione dei cittadini a svolgere un servizio per il proprio Stato".

“A Forza Italia e alla Lega dico che se pensano di risolvere i problemi dei flussi migratori con sei mesi di leva obbligatoria si sbagliano di grosso. La Nazione – conclude Rojc - deve essere servita e difesa da validi professionisti”.