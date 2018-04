Patto per l'Autonomia, Cecotti: «Ripartire dopo 10 anni di declino»

Gli obiettivi del candidato presidente della Regione Fvg in vista del voto del 29 aprile 2018

«Declino certificato dall'Unione Europea. Bisogna ridare servizi ai cittadini, come ad esempio nella sanità. Dobbiamo ricostruire un modello di sviluppo friulano che sappia guardare i progessi globali e portare al nostro sistema quella qualità europea da media classifica e non da zona retrocessione come ci hanno portato le ultime giunte regionali».