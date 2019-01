UE: direttiva pratiche sleali in agricoltura verso il via libera finale

Un ulteriore passo avanti per il settore agroalimentare europeo, grazie all’approvazione da parte della Commissione Agricoltura e Sviluppo Rurale (Agri) dell'accordo raggiunto in trilogo sulla direttiva contro le pratiche commerciali sleali nella filiera alimentare. Si va dunque verso il via libera finale, previsto a marzo in plenaria.



"Dopo anni di attese e grazie alle nostre ferme ed incessanti richieste - afferma Marco Zullo, europarlamentare friulano M5S - finalmente è stata riconosciuta a livello europeo la necessità di avere delle norme quadro che, nel rispetto delle peculiarità degli ordinamenti nazionali, tutelino in modo chiaro ed efficace i piccoli agricoltori e produttori in generale, liberandoli dalla morsa e dalla pressioni dei grandi attori. Se ben applicate, queste regole restituiranno equitá e dignità agli anelli più deboli della filiera. La mia attenzione va in particolar modo al Friuli Venezia Giulia, che da sempre ha la peculiarità d’essere, a livello agroalimentare,un territorio che da esempio a tutto il Paese”.