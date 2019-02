Maltempo, su 95 milioni del Governo poco più di 1,5 in Fvg: "Da noi solo le briciole"

Il Governo stanzia 95 milioni di euro per le Regioni colpite dal maltempo. A disposizione del Friuli Venezia Giulia poco più di 1 milione e mezzo di euro. Per Enzo Marsilio del Pd il denaro rappresenta "le briciole", mentre per il vice governatore Riccardo Riccardi "la somma riguarda i danni subiti dai privati e dalle attività produttive".

Riccardi

"E' quello che abbiamo chiesto raccogliendo le istanze ricevute - specifica il politico codroipese -. Tutto il resto che attiene alle altre opere sarà oggetto di un successivo provvedimento". "Fortunatamente - ha sottolineato Riccardi - abbiamo subito meno danni delle altre regioni su queste specifiche voci. Da questo è determinata la ripartizione del finanziamento complessivo". "Per il resto delle risorse richieste dalla Regione - ha concluso Riccardi - è previsto a breve un nuovo provvedimento del Governo dal quale ci attendiamo risorse proporzionali ai danni subiti".

Marsilio

"Da come il Governo nazionale sta procedendo nello stanziamento per gli interventi nelle zone devastate dal maltempo, è evidente che non ha compreso quanto intere comunità siano in ginocchio - dice Marsilio -. E mentre c'è chi come il presidente del Veneto, Zaia, gioca questa partita da protagonista, il presidente del Friuli Venezia Giulia, Fedriga, è praticamente immobile". "Da Roma continuano ad arrivare briciole e arrivano pure a rate - aggiunge Marsilio -. Peccato che l'inezia data dal Governo sia ben lontana dagli oltre 600 milioni che la Giunta stessa ha stimato. Con i soldi stanziati nella legge di stabilità regionale del 2019, copriranno appena un decimo di quello che servirebbe per dare una risposta reale ai territori colpiti".

La ripartizione

Alla Provincia Autonoma di Bolzano sono assegnati 240mila euro; alla Regione Calabria 14,6 milioni; all’Emilia-Romagna poco meno di 1,7 milioni; al Friuli-Venezia Giulia quasi 1,6 milioni; al Lazio 10,3 milioni; alla Liguria 29 milioni. E ancora: alla Lombardia quasi 3,8 milioni; alla Sardegna poco più di 3,8 milioni; alla Toscana quasi 8,5 milioni; alla Provincia Autonoma di Trento 9,2 milioni; al Veneto poco più di 13 milioni