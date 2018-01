"Parlamentarie" a Cinque Stelle: pubblicati i nomi dei candidati per il Fvg

E' stata pubblicata alle 21 la lista dei 300 candidati alle elezioni Politiche del 2018 dei Cinque Stelle. A livello nazionale i nomi più conosciuti sono quelli del comandante Gregorio De Falco (quello del "Salga a bordo, cazzo"); di Vincenzo Zoccano, presidente Forum disabili; dei giornalisti Gianluigi Paragone e Emilio Carelli; e del presidente Adusbef Elio Lannutti. Qui il pdf con i nomi di tutti i candidati Cinque Stelle in Italia. Tra i candidati nominati alle parlamentarie per il Fvg l'unico nome che spicca è quello dell'attuale consigliera regionale pentastellata udinese, Elena Bianchi, seconda in lista. Praticamente certi di farcela i due capolista, Sabrina De Carlo alla Camera (di Latisana ma residente a Trieste, attualmente responsabile della comunicazione del Gruppo consiliare regionale pentastellato) e l'ingegnere triestino Stefano Patuanelli al Senato, ex consigliere comunale del Comune di Trieste.

Emozionato, Patuanelli è l'unico che si è lasciato andare ad una dichiarazione sul proprio profilo Facebook: "È difficile esprimere a caldo i diversi stati d'animo che mi accompagnano in questo momento: gioia, preoccupazione (anche un po' d'ansia...), consapevolezza. Per ora l'unica cosa che riesco a dire è: grazie! Grazie agli attivisti del Friuli Venezia Giulia per la fiducia, mai scontata. Io ho fiducia nel nostro gruppo, nella nostra forza e nella nostra intelligenza collettiva".

Camera dei deputati (Friuli-Venezia Giulia - 01):

Lista proporzionale:

DE CARLO SABRINA SUT LUCA DAL CIN VIVIANA LUPERTO CESARE

Candidati supplenti:

GREGORI ALICE FOSCHIANI EMANUELE RAVENDA SILVIA SCOPELLITI MARCO

Senato della Repubblica (Friuli-Venezia Giulia - 01):

Lista proporzionale:

PATUANELLI STEFANO BIANCHI ELENA VARNIER SANDRO BOTTEGHI MANUELA

Candidati supplenti:

BIASIO GLORIA BELLOMO LUCIANO RANDAZZO ESTER PIERA ANGELA NEGLIE PIETRO

