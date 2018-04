Il M5s presenta il suo eventuale primo assessore regionale: Federico Grim 

Presentato ieri a Trieste il primo assessore della giunta regionale a 5 stelle. Si tratta del biologo Federico Grim, dal 2011 rappresentante dell’Ordine dei Biologi presso la “Consulta delle professioni” della Regione Friuli Venezia Giulia, che - in caso di vittoria alle Regionali - sarà chiamato a guidare l'Assessorato all'Ambiente.

Il suo curriculum:

Nato a Trieste, il 22 marzo 1960, residente a Muggia (TS) in via Colarich n° 56, coniugato

Istruzione e formazione:

laurea in SCIENZE BIOLOGICHE (ante D.M. n. 509/1999) ottenuta presso l’Università di Trieste, con una Laurea in Scienze Biologiche, indirizzo ecologico-marino. Esame di stato ed iscrizione all’Ordine dei Biologi (n° 51871)

Attività lavorativa:

Esercita la libera professione in forma singola (P.I.V.A. 00600980320), in forma associata: Studio Associato Dalla Pozza Ceretti Grim (P.I.V.A. 01183760329) è Amministratore Unico dell’Istituto di Ricerca ecoscreen S.C. a r.l. (P.I.V.A. 01018280329)

Ambiti di lavoro e studio:

Biologia marina in ambiti lagunari e costieri. Inquinamento industriale e contaminazione delle acque. Consulenze e ricerche in campo ambientale e sanitario per contaminazione da diossine, furani, IPA, PCB ed altri POP’s.

Cariche elettive e di rappresentanza:

Dal 2011 è il rappresentante dell’Ordine dei Biologi presso la “Consulta delle professioni” della Regione Friuli Venezia Giulia (DPReg. FVG. 2011-11)

attività in fieri:

(con ecoscreen, da gennaio 2018) a seguito di contratto con la Associazione di promozione sociale ”Aria Pulita Spilimbergo”, svolge attività di rilevamento di inquinanti organici persistenti (POPs) attraverso l’uso di biomarkers alimentari; (con ecoscreen, da luglio 2017) secondo contratto con il Comitato Popolare “Lasciateci Respirare” di Monselice (PD), svolge attività di rilevamento di inquinanti organici persistenti (POPs) attraverso l’uso di biomarkers alimentari; (con ecoscreen, da agosto 2017) a seguito di contratto con ICRmare, è collaboratore di progetto nell’ambito del “FEAMP (Fondo Europeo per gli affari marittimi e la pesca)-PRNDA 2014-2016, Sezione ricerca sulla pesca del tonno in mediterraneo”; (con ecoscreen, da agosto 2016) secondo contratto con CREA-Centro di Politiche e Bioeconomia di Roma, è responsabile di progetto nell’ambito del progetto “FEAMP (Fondo Europeo per gli affari marittimi e la pesca)-PRNDA 2014-2016, Sezione raccolta dati economici”; (come libero professionista, da maggio 2016) secondo contratto con il Gruppo Consiliare del Movimento 5 Stelle presso il Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia, svolge attività di consulenza nell’ambito di un progetto per il rilevamento dei POP’s (Inquinanti Organici Persistenti – diossine, furani e policlorobifenili) nell’area del Maniaghese (PN); (con ecoscreen, da luglio 2015) secondo contratto con UNIMAR Roma, è soggetto esecutore nell’ambito del programma nazionale 2014-2016 di cui al Reg.to 199/2008 del MIPAAF, riguardante la verifica delle impostazioni statistiche di rilevamento, controllo e revisione dei dati economici per il settore acquacoltura; (con ecoscreen) secondo contratto con A.GE.I. di Roma, nell’ambito dell’esecuzione del progetto “Identificazione di misure per una migliore gestione e conservazione della risorsa vongola verace nel Lago di Varano (FG);

Recenti attività professionali per soggetti privati:

Da gen 2013 è CTP in un procedimento per contaminazione da IPA-Idrocarburi Policiclici Aromatici in un’area urbana presso Adria (Rovigo); Da dic 2009 a dic 2012 per conto di ALNG-Adriatic Liquified Natural Gas-e consociate Shelter srl ed ERM Italia SpA ha svolto attività di Consulente Ambientale riguardo le emissioni e le problematiche collegate all’uso della piattaforma di Rigassificazione posta al largo di Porto Tolle ; Da dicembre 2007 al 2012 è CTP- Consulente Tecnico di Parte per Ineos Vinyls Italia Spa nel terzo grado (civile) del processo “Petrolchimico” (Provincia di Venezia vs. Syndial-Ineos-Enichem- Ambiente, R.G.7886/02 - 38588-00018); Da maggio 2006 a dicembre 2007 è stato CTP- Consulente Tecnico di Parte in alcuni procedimenti penali riguardanti reati per emissioni di sostanze inquinanti in aree “ex-Enichem” del Veneto e della Sardegna (Trib. Sassari, Sez. Penale, R.G.N.R. 2946/05), con uso dei biomarkers.

Recenti attività professionali per soggetti pubblici:

Da giu 2014 a dic 2015 è stato CTU in un procedimento penale per danneggiamento ambientale di bene pubblico presso il Tribunale di Venezia

Nel gennaio 2010 è stato nominato CTU- Consulente Tecnico di Ufficio dal Tribunale di Venezia – Sezione Civile in alcune cause di carattere ambientale (sversamento di sostanze chimiche in mare, sversamento di prodotti petroliferi in mare, sversamento di sostanze chimiche in terra, in reflui ed in atmosfera)

Da luglio 2010, attraverso lo Studio Associato Dalla Pozza Ceretti Grim, è impegnato in un progetto di ricerca ambientale riguardante lo Stagno di Cabras, gli ambienti lagunari dell’oristanese ed il Parco del Sinis, commissionato dalla Provincia di Oristano

Nel gennaio 2005 ha partecipato alla stesura del PDPS-Programma di Potenziamento Servola, ovvero al progetto di potenziamento del Depuratore dei reflui della città di Trieste, che si trova in un’area prospiciente al mare, nel rione di Servola.

Altre precedenti attività professionali in campo ambientale

Da giugno 2007 a luglio 2008 è stato l’unico Consulente Tecnico di Parte di uno staff di 19 avvocati presso la sezione Distaccata del Tribunale Penale di Venezia nell’ambito di 382 procedimenti penali (Decreti Penali di Condanna) per inquinamento dei fondali lagunari causato da attività di pesca abusiva; Nel 2007 è stato consulente tecnico per i processi di rinnovamento del Laboratorio Chimico Merceologico della Camera di Commercio, Industria ed Artigianato di Trieste; Nel dicembre 2004 si è impegnato, con il Gruppo di ricerca in Chimica Analitica ed Ambientale, Università degli Studi di Trieste, Dipartimento di Scienze Chimiche, nelle Indagini sulla sicurezza alimentare dei prodotti ittici e della maricoltura della Regione Friuli-Venezia Giulia: Studio su inquinanti organici persistenti, bioaccumulabili e tossici. Da maggio 2003 è intervenuto quale perito di parte (CTP) in procedimenti penali riguardanti reati in materia di inquinamento da “diossine” presso la Corte Penale del Tribunale di Venezia. Nel dicembre 2002 è stato incaricato per l’organizzazione e la docenza di un corso teorico pratico rivolto agli operatori delle A.U.L.S.S. della Regione Veneto che debbano svolgere operazioni di monitoraggio ambientale nelle lagune venete. Nell’ottobre 2002 viene incaricato dalla Regione Veneto per lo studio dei livelli di contaminazione da PCDD/PCDF, PCB ed IPA in banchi di Tapes philippinarum e nei sedimenti che li ospitano nella Laguna Veneta, nella Laguna di Caorle, nelle Sacche di Caleri e Scardovari. Nel 2000 partecipa al tavolo tecnico dell’Istituto Superiore di Sanità (Prof. Di Domenico) per la determinazione dei livelli massimi di PCDD/PCDF, PCB ed IPA in biota destinato all’alimentazione umana. Da aprile 2000 a giugno 2002 per l’AULSS 12 Veneziana ed in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità svolge attività di ricerca sullo “Studio sulla cinetica di escrezione di PCDD/PCDF, PCB ed IPA ed altri microelementi in esemplari di Tapes sp. e determinazione dei livelli xenobiotici in semi trasportati in aree a basso livello di contaminazione”. Dal marzo 2000 è incaricato dall’AULSS 10 Veneto Orientale per l’attività di consulenza nel “controllo sanitario dei molluschi vivi nella Laguna di Caorle”.

Pubblicazioni:

