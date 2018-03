Regionali: la sinistra si presenta con la lista unitaria "Open - Sinistra Fvg"

In Friuli Venezia Giulia la sinistra correrà unita per le elezioni regionali del prossimo 29 aprile, con il movimento "Open Fvg" costituito da forze e persone impegnate a sinistra del Pd e che sosterranno il candidato del centrosinistra Sergio Bolzonello.

L'atto definitivo della nascita è avvenuto oggi a Grado (Gorizia). Tra i fondatori figurano l'ex sindaco di Udine, Furio Honsell, consiglieri regionali uscenti come Giulio Lauri (ex Sel, presidente di Open) e Mauro Travanut (Mdp), e l'assessore regionale all'Istruzione, Loredana Panariti.

Per Honsell, che si è dimesso a gennaio dalla carica amministrativa a questo scopo, "è un momento di grandissima soddisfazione poiché si è realizzato quel progetto unitario a sinistra che nessuno in Italia ha saputo realizzare, se non nel Lazio con Zingaretti. Oggi in Friuli Venezia Giulia l'obiettivo è stato comunemente raggiunto, anche alla luce delle ultime politiche".