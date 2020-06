"Friuli Venezia Giulia tra le regioni più competitive d'Europa"

"Il Friuli Venezia Giulia è l'unica regione d'Italia che, secondo studi indipendenti, mette insieme una maggior capacità competitiva sia dal punto di vista economico che da quello del contenimento del contagio. La nostra Regione è paragonata alle migliori regioni tedesche e inglesi. Mi auguro che ciò possa servire non solo a mantenere gli investimenti sul nostro territorio, ma anche ad attrarre nuove imprese". Questo il messaggio che il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha rivolto all'apertura del concerto del pianista Maurizio Baglini, promosso da Confindustria Alto Adriatico nella Fazioli Concert Hall di Sacile. Secondo Fedriga "il Friuli Venezia Giulia ha tutte le possibilità per ripartire, guardando anche al centro Europa dove può ritrovare competitività come polo logistico di riferimento; dovremmo sfruttare ogni opportunità con la partecipazione di tutti i protagonisti dell'economia".

La speranza

"Agli industriali e alle imprese dico di aver fiducia nella Regione e nel futuro e di aver il coraggio di investire - è stato il messaggio del governatore agli imprenditori -; nei grandi momenti di crisi chi non ha avuto paura di fare investimenti è riuscito a superare le criticità e a rafforzarsi, riuscendo a riaffermarsi nel mercato. La Regione sarà al vostro fianco", ha concluso Fedriga. Da parte del presidente di Confindustria Alto Adriatico, Michelangelo Agrusti, è giunto un ringraziamento all'amministrazione regionale per le scelte lungimiranti in materia sanitaria ed economica che hanno consentito di contenere il contagio, nonché ai medici e ai sanitari impegnati in prima linea nel fronteggiare la pandemia.