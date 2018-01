Elezioni, Forza Italia presenta le liste: fuori Stefano Balloch

Trieste, 29 gennaio 2018, ore 19.40. Forza Italia del Fvg ha presentato le liste definitive per la tornata elettorale del 4 marzo prossimo con un clamoroso colpo di scena: salta il nome del sindaco di Cividale, dentro, sempre come capolista al Senato, Franco Dal Mas. Per Stefano Balloch ora si prospetta l'ipotesi di una candidatura alle Regionali.

«Abbiamo operato attraverso una scelta che ha rispettato gli equilibri dell’intero territorio regionale. Dobbiamo partire dalla complessità della struttura della legge elettorale e dalla necessaria garanzia della rappresentanza di genere per capire la logica delle nostre candidature» ha dichiarato Sandra Savino poco dopo il deposito delle liste. Accanto alla coordinatrice regionale Sandra Savino sarà, infatti, Laura Stabile a dare voce alla componente femminile dei candidati.

Dall’altra parte: «Forza Italia aveva a disposizione 4 collegi avendo aderito alla rappresentanza della quarta gamba sul territorio regionale. Le nostre candidature sono l’espressione di una forza preparata e, soprattutto, motivata a mantenere e sviluppare anche nella prossima legislatura una intensa sinergia tra la rappresentanza parlamentare e quella regionale».

Candidati al Senato

Uninominale Trieste e Gorizia: Laura Stabile

Proporzionale: Franco Dal Mas

Candidati Camera

Uninominale: Guido Germano Pettarin

Uninominale Codroipo e Alto Friuli: Sandra Savino

Proporzionale: Sandra Savino (Capolista)