Fieste de Patrie deserta, gli attacchi di Fontanini e le risposte di Del Torre e Nonino

Una festa della Patria del Friuli con pochissimi partecipanti, "triste fallimento" per le consigliere del Pd Sara Rosso e Cinzia Del Torre e la replica del sindaco con un comunicato in cui, oltre ad accusare la sinistra di essere contro la friulanità, si ironizza in maniera palese sull'aspetto fisico di Cinzia Del Torre.

Il comunicato.

LA SINISTRA A UDINE È CONTRO LA FRIULANITÁ

In questi dieci mesi di attività amministrativa, mi dispiace vedere come la sinistra – dopo non aver fatto niente a favore della lingua friulana per 15 anni – continui a denigrare il popolo friulano e la sua lingua. Lo fanno anche per comunicare disprezzo nei confronti del mio ruolo di sindaco: le uniche volte che usano il friulano, che male conoscono, è per rivolgersi a me come a “il sindic” o per sottolineare le mie origini provinciali che mal si confanno, a lor vedere, alle aspettative di una città evoluta e cosmopolita come Udine. (Anche se sono nato a Udine e ho sempre vissuto a Basaldella, che considero periferia di Udine alla stregua di Cussignacco, Godia ecc., dove la gente parla anche friulano). Lo fanno soprattutto per ignoranza e mancanza di rispetto – che a volte sfiora il razzismo – e per un approccio, questo sì provinciale – vecchio e inadeguato alla realtà e alle lingue, che deve essere sempre piú plurale, nel caso specifico, plurilinguistico.

Evidentemente, secondo loro il friulano va usato solo per ridicolizzare eventi o persone.

Cuissà, forsit a podaressin vê reson! La conseere comunâl Del Torre se cjape ancje cul video che o ai postât pai 3 di avrîl. O capis ch’e podares sei un pocje di invidie, ma jò, se o fos in jê, no mi demoralizares masse. Ancje jê in plui di cualchi ocasion e à dimostrât, dal sigûr, dotis artistichis.

Mi ricuardi, par esempli, une sô bielissime foto postoade su Fb cualchi mês indaûr - cun jê distirade a panze

in jù su di un cjaval, puar ninin - che e jè veramentri p_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ e.