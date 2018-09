Fedriga: «Centrodestra compatto, il Pd non ha scampo»

«Noi non abbiamo bacchette magiche e non pretendiamo di avere la verità in tasca. Siamo qui per ascoltare». Questa festa è «un momento di confronto che ci può aiutare a portare il buon governo». Lo ha detto Massimiliano Fedriga — presidente del Friuli Venezia Giulia e segretario regionale del Carroccio — aprendo ieri sera al Parco Rubia di Pradamano la festa regionale della Lega.

Il centrodestra in Friuli Venezia Giulia, ha detto poi a margine dell'evento Fedriga, «rimane compatto. Abbiamo una maggioranza che funziona e ci auguriamo di continuare a governare per i prossimi cinque anni».

A livello nazionale, dove invece Fratelli d'Italia e Forza Italia sono all'opposizione, il leader regionale ha scherzato sul fatto che «si può dire che facciamo maggioranza e opposizione, si tratta di un valore aggiunto». Fedriga non ha risparmiato una frecciata per la minoranza, sostenendo che «il Pd non ha più scampo».

Presenti alla serata anche i ministri degli Affari regionali Erika Stefani e della Famiglia, Lorenzo Fontana. Domani la chiusura, dove è atteso il ministro dell'Interno, Matteo Salvini.