Fedriga: "Hanno guadagnato milioni con l'accoglienza, tirino fuori i soldi di tasca loro"

“Sabato a Trieste abbiamo visto una manifestazione di carattere politico e partitico spacciata per una protesta della società civile. L'iniziativa è stata promossa da persone che hanno guadagnato milioni e milioni di euro dall'accoglienza ed esponevano striscioni in cui predicavano che 'bisogna accogliere tutti. Ho visto partecipare dei sindaci e immagino che i cittadini dei comuni da loro amministrati saranno felici di veder incrementare gli ingressi dei clandestini sul loro territorio”. E' così che il presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga - intervenuto oggi in una diretta Facebook - giudica la manifestazione 'People - Prima le persone Fvg' di sabato scorso per le vie del capoluogo giuliano.

"Immigrati clandestini diminuiti del 20 percento"

“Per fortuna – sostiene il governatore - il ministro Salvini ha incrementato il numero di uomini impiegati nel presidio dei confini e insieme abbiamo diminuito del 20 percento gli ingressi di immigrati clandestini con l'apporto delle guardie forestali. In questo modo abbiamo arrestato i passeur che commerciano in carne umana, mentre qualcuno cerca di convincerci che sbagliamo solo perché vogliamo far rispettare le regole. Queste persone usano lo slogan “restiamo umani” mentre noi i commercianti di carne umana li arrestiamo”.

"Accogliamo tutti?"

Secondo il presidente “Le associazioni cooperative dicono «accogliamo tutti», ma immagino non chiederanno un euro alle prefetture per la loro attività di accoglienza, se tanto insistono a dire «siamo buoni e lo facciamo a titolo volontario». Io faccio un appello a queste associazioni: tirate fuori i soldi di tasca vostra e non chiedete i 21 euro al giorno perché non potete far pagare alla collettività le idee di una minoranza politicizzata che vuole continuare ad arricchirsi con 35 euro al giorno. Noi andremo avanti perché la gente è dalla nostra parte”.

Shaurli: "Comizio Fb di Fedriga è sintomo nervosismo"

“E' un sintomo di nervosismo che Fedriga senta il bisogno di fare un comizio via Facebook il giorno dopo che Calenda è stato in regione. Il Pd sta presentando la sua proposta politica per le europee mentre la Lega non ha nemmeno iniziato, per la totale mancanza ad oggi di candidati autorevoli, ed è inutile che Fedriga provi a tappare il buco”. Lo afferma il segretario del Pd Fvg Cristiano Shaurli, commentando la diretta Facebook con cui il presidente Massimiliano Fedriga si è rivolto ai suoi “followers” sul social network. Per Shaurli “il monologo di Fedriga è la solita minestra riscaldata a base di migranti e nazionalismo. Questo è un presidente che come un pappagallo ripete le parole di Salvini dimenticandosi però di quello che sta facendo la Lega al Governo, la crescita zero, la voragine nei conti pubblici, la disoccupazione, le bastonate che l'Italia prende sulla scena internazionale. Non è riuscito a spiccicare una parola sul declino dell'economia, sui posti di lavoro persi quotidianamente, per non dire della sue finora inesistenti riforme, a partire dagli Enti locali. Tante chiacchiere, qualche bugia. In palazzo evidentemente non arrivano le preoccupazioni dei cittadini per le imprese che chiudono per l'aumento delle tasse, dell'Iva e delle tariffe di acqua e gas”. “Fa sorridere Fedriga che - aggiunge Shaurli - se la prende con i "giornaloni che distorcono l'informazione" dopo averli convocati a seguire la sua tirata su Facebook. Fa pena, oltre che ridere, l'accusa a Calenda di non centrare con il Nordest, detta da chi si ritrova Salvini capolista in tutta Italia, uno che in Europa c’era, non ci è mai andato e – conclude - ovviamente non ci andrà mai”.