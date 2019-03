Fedriga a Verona: "La Regione sostiene le politiche a favore della famiglia"

"La Regione Friuli Venezia Giulia sosterrà in maniera decisa le politiche a favore della famiglia, agevolando dell'inserimento delle donne nel mondo nel lavoro e a tutela dei bambini". È il concetto espresso dal governatore Massimiliano Fedriga nel corso del suo intervento al World Congress of families di Verona, al quale era presente anche l'assessore regionale al Lavoro e famiglia, Alessia Rosolen, e al quale la Regione ha dato il patrocinio. Il governatore ha anche ricordato che la Regione ha stabilito la gratuità d'accesso agli asili nido a partire del secondo figlio e sta investendo risorse rilevanti per le politiche attive del lavoro, che prevedono contributi per le aziende che assumono e stabilizzano donne, incrementando considerevolmente tali incentivi nel caso di assunzioni di madri con figli piccoli.