Festa della "Patrie" in piazza, "un triste fallimento"

"Un triste fallimento". E' così che le consigliere comunali del Pd Cinzia Del Torre e Sara Rosso giudicano la celebrazione per i 942 anni della Patria del Friuli andata in scena ieri pomeriggio in piazza Libertà.

"Inettitudine"

"L’insuccesso del concerto, che si è svolto ieri pomeriggio in una piazza Libertà semi vuota, con la quasi esclusiva presenza degli amministratori locali di centro destra e la evidente totale assenza di interesse da parte dei cittadini udinesi, non può in alcun modo essere addebitato alle indiscusse abilità musicali della "Società Filarmonica di Pozzuolo del Friuli" - incalzano le esponenti dem -, ma all’inettitudine dell’Amministrazione comunale nel proporre una importante occasione culturale alla città coinvolgendo la cittadinanza"

La direzione

"Il sindaco - spiegano -, già presentando le linee programmatiche, durante il primo Consiglio comunale dopo la sua elezione, proponeva, come punto qualificante e innovativo per il programma culturale udinese, di investire in rassegne bandistiche che coinvolgessero i sodalizi musicali del territorio friulano, ma alla prima occasione già si evidenzia il fallimento del progetto. Vorrà comunque Fontanini proseguire in questa direzione?".

Il video

"Il 3 aprile 2019 è anche stato diffuso un video in cui veniva presentata una passeggiata in Castello, del sindaco Fontanini, a braccetto con l’assessora regionale Zilli, per realizzare il quale si è fatto certamente uso di strumentazione altamente tecnologica e quindi costosa, tra cui i droni per le riprese dall’alto. Nel video - si interrogano Del Torre e Rosso - non compaiono loghi o scritte che facciano riferimento all’Ente che ha commissionato le riprese e quindi non si comprende se il video sia stato realizzato su incarico del Comune di Udine, della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia o di altri. Non è quindi dato sapere, guardando il video, diffuso solo tramite Facebook, quanto sia costato o chi lo abbia pagato e nemmeno se rientrasse tra le iniziative per la celebrazione della festa della “Patrie dal Friûl”.

L'interpellanza

Per ottenere chiarimenti su tutti questi aspetti le consigliere hanno depositato oggi una interpellanza.