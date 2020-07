Ex Cavarzerani: "Bomba sanitaria, solo propaganda e slogan"

Ex Cavarzerani dichiarata ufficialmente "zona rossa", la polemica monta in città, ma di soluzioni sembrano vedersene poche. Sulla questione sono intervenuti il capogruppo di Progetto innovare, Federico Pirone, e il capogruppo del Pd, Alessandro Venanzi.

Pirone

"La città – attacca Pirone – sta affrontando una situazione delicata ma prevedibile senza un timone ma solo con la propaganda degli slogan. Ancora una volta si nasconde la testa sotto la sabbia: in tutto il Paese gli assembramenti sono vietati, come è possibile autorizzare le quarantene covid in una struttura che ospita 500 persone? Chi le ha permesse? E la Regione controlla chi arriva dai Paesi a rischio (siano essi migranti o turisti), oppure tenta la fortuna? Tra 14 giorni, finita la quarantena, saremo di nuovo al punto di partenza?".

"Altro che zona rossa nella Cavarzerani come panacea di tutti i mali – incalza Pirone –, a Udine viene scaricata, da parte dello Stato e della Regione, una questione molto complessa: perché i richiedenti asilo non vengono accolti anche in altri comuni? Perchè si continua a gonfiare la Cavarzerani e non si potenzia l'accoglienza diffusa su tutto il territorio regionale per permettere una gestione di questo fenomeno equilibrata, rispettosa dei diritti delle persone accolte e di tutta la cittadinanza?".

"Il problema dei richiedenti asilo va trattato con serietà – conclude Pirone –, competenza e in raccordo costante con il quei soggetti che nella nostra città hanno dimostrato serietà e capacità di lavoro nel programma di accoglienza Aura, orgogliosamente smantellato dal sindaco Fontanini: ora che la situazione sfugge di mano, è chiaro a tutti che non è l'accoglienza diffusa a richiamare qui i richiedenti asilo ma potrebbe esserne invece la soluzione".

Venanzi

"La Giunta Fedriga e la Giunta Fontanini dovrebbero autodenunciarsi – spiega Venanzi – per il totale disinteresse mostrato verso la città di Udine e i suoi problemi: stavolta non se la cavano dando la colpa al Governo. Per anni hanno gridato 'al migrante' ma senza mai farsi carico del problema, e ora non ci vengano a dire cosa fa o non fa lo Stato. Siamo noi che chiediamo conto di quello che avrebbero potuto fare Regione e Comune, e non hanno fatto. La Rotta balcanica è lì dal 2015, il coronavirus almeno da marzo: dovevano prevedere questi problemi".

"L'assenza di presidi sanitari e di percorsi protetti per i migranti – indica Venanzi – doveva essere concertata dalle Istituzioni a tutela di cittadini, forze dell'ordine, operatori e delle stesse centinaia di persone contenute nella Cavarzerani. Dev'essere chiaro che a causa della gestione della Cavarzerani abbiamo una bomba sanitaria in mezzo alla città, per l'alta concentrazione di persone che vengono esposte al contagio. Per le scelte della giunta Fedriga, a Udine si concentra oggi la gran massa dei richiedenti asilo del Friuli. Udine – chiude Venanzi – paga per tutti".