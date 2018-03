Regionali: in caso di vittoria di Massimiliano Fedriga, Riccardi vice

Benchè per mesi abbia tentato di proporsi come presidente per il centrodestra, negando qualsiasi possibilità di un suo impiego come vicepresidente della Regione affianco a Fedriga, pare che Riccardo Riccardi, di Forza Italia, stia valutando se accettare, in caso di vittoria alle Regionali del segretario del Carroccio, questa opportunità. Lo si evince dalle dichiarazioni rilasciate fa Massimiliano Fedriga, candidato presidente del centrodestra in Friuli Venezia Giulia, al termine di un incontro avvenuto fra i due.

«In caso di vittoria alle prossime regionali, la vicepresidenza sarà espressa dalla prima forza politica della coalizione oltre la Lega, movimento al quale appartengo, quindi da Forza Italia. Ho incontrato questa mattina Riccardo Riccardi: sono fermamente convinto che possa rappresentare un elemento di forza per la coalizione e un valore aggiunto per la squadra di governo».

