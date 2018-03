Salvini non parla di Tondo, il Palamostre inneggia a Fedriga

Lo scorso 19 febbraio, in occasione della sua ultima visita in Friuli, aveva lanciato il proclama «vinceremo le politiche, in Regione e in Comune». Il primo terzo dell'operazione gli è riuscito, ma ora a Matteo Salvini mancano gli altri due, tutt'altro che facili. Il passaggio più impegnativo è quello riguardante la corsa in Regione. Quelli che furono i padani (ma in tanti si considerano ancora tali) non vogliono sostenere la candidatura di Renzo Tondo, e non hanno mancato di farlo notare anche oggi a più riprese.

Prima tappa Reana

«Non voglio partecipare per perdere» ha dichiarato fuori dalla sede leghista rojalese il tarvisiano Stefano Mazzolini, mentre all'interno imperversava una discussione tra il segretario nazionale e i dirigenti del partito che non ha trovato ancora una soluzione.

L'arrivo di Salvini a Reana

Esaurita la fase del confronto ci si attendeva un chiarimento, ma nulla da fare. A quel punto le speranze si sono concentrate sull'appuntamento del Palamostre, dove si è trattato di tutto - lancio di Fontanini alla carica di sindaco compreso -, dalla consapevolezza di aver fatto un grande risultato nazionale all'importanza della squadra rispetto al singolo, dalle critiche alla "Fornero" ai complimenti a Putin per le elezioni, dal pericolo Islam alla necessità di mandare a casa Serracchiani e Bolzonello. La questione regionali è stata però evitata. A un certo punto la sala ha iniziato a rumoreggiare inneggiando a Max Fedriga, ma Matteo ha retto nuovamente l'urto. «Tocca portare ancora un po' di pazienza» ha commentato alla fine. Gli elettori saranno d'accordo?